Bir süredir hakkında "transfer" iddiaları dile getirilen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın AKP’ye geçeceği öğrenildi. Peki, Onur Emrah Yıldız kimdir? Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız kaç yaşında, nereli?

ONUR EMRAH YILDIZ KİMDİR?

Onur Emrah Yıldız, 1986 yılında İzmir’in Çiğli ilçesinde doğan çevre mühendisi, yerel yönetici ve siyasetçidir. Eğitim hayatının büyük bölümünü Çiğli’de geçiren Yıldız, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ilçede tamamladı. Üniversitede ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından çalışma hayatına aile şirketinde başlayan Yıldız, 2012 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZSU’da görev yapmaya başladı. İZSU’daki çalışma döneminde şube müdürlüğü ve daire başkanlığı görevlerinde bulundu.

CHP’nin resmi özgeçmişinde yer alan bilgilere göre Yıldız, 2019 yılında Dereler Bakım ve Körfez Tarama Şube Müdürlüğü görevini üstlendi. İki yıl sonra ise Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı görevine getirildi. Daha sonra yerel siyasete yönelen Yıldız, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Çiğli Belediye Başkan adayı oldu.

2024 yerel seçimlerinde Çiğli Belediye Başkanlığı için yarışan Onur Emrah Yıldız, yüzde 48 oy oranıyla 60 bin 989 oy aldı ve seçimi ilk sırada tamamladı.

Yıldız’ın babası Kemal Yıldız da Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Ege Bölge Sorumlusu ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) eski Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

ONUR EMRAH YILDIZ'IN ÖZEL HAYATI?

Onur Emrah Yıldız’ın kamuya açık biyografi bilgilerinde evli ve iki çocuk babası olduğu belirtiliyor. Verilen biyografik bilgilerde eşine ilişkin bunun dışında bir bilgi yer almıyor.