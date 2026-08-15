Operasyonların odağındaki cemaatten dikkat çeken hamle: Süleymancılar Ankara'ya akın etti

Süleymancılar cemaatine ve liderleri Alihan Kuriş'e yönelik 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlardan sonra cemaatten dikkat çeken bir haber geldi.
Cemaat mensuplarından oluşan bir kalabalığın Ankara'daki Millet Parkı'nda toplandığı bildirildi.
Operasyonlarda, cemaat lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
Liderine ve derneklerine yönelik operasyonun sürdüğü cemaatin Ankara'daki buluşması dikkat çekti.
BU KEZ ADRES ÜMRANİYE
Bugün de İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir adrese operasyon yapıldı.
Adreste yapılan aramada, imha edilmek amacıyla parçalanmış durumda olduğu öne sürülen çok sayıda evrak bulundu.
ANKARA'DA TOPLANDILAR
Cemaat mensupları, operasyonların ardından Ankara'da bulunan Millet Parkı'nda toplanmaya başladı.
Toplanan grup namaz kılıp dua etti. Kalabalığın giderek artması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Güvenlik güçleri parkın çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.