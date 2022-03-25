Oran: Projelerin yüzde 70’ini bitirdik

25 Mart 2022 Cuma, 07:46

Çeşme Belediye Başkanı CHP’li M. Ekrem Oran, görev süresindeki üç yılda yaptığı ve yapacağı projeleri anlattı. Çeşme’nin turizm sezonunu deniz, kum ve güneşin yanı sıra festivaller, kültür, spor ve gastronomi turizmiyle 12 aya çıkarmak için çalıştıklarını söyledi. Çevrecilerin, STK’lerin ve bazı meslek örgütlerinin “rant” projesi olarak değerlendirdiği Çeşme Projesi için ise “Biz, Çeşme’nin doğal güzelliklerini ve tabiatını koruyan, Çeşme’de sezonu uzatan, kenti betonlaştırmayan her projeye destek veririz” diyerek Çeşme’nin yararı için Bakanlık ile masa başında olduklarını söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinde verdiğiniz projeler pandemiye rağmen gerçekleşti mi?

Göreve gelir gelmez, belediyenin idare binasını ve finansmanında düzeltmeler yaptık. Pandemi olmasına rağmen asla projelerimizden vazgeçmedik. Dayanışma ve yardımlaşma kampanyaları ile yurttaşın, esnafın ve üreticinin yanında olduk. Söz verdiğimiz projelerin yanı sıra yeni projeler geliştirdik. Bazıları bitti bazıları yapım aşamasında. Seçimlerde söz verdiğimiz yüz vaadimizin 70’ini bitirdik. Diğerlerini de ilk dönemimizin sonuna kadar tamamlamış olacağız.

Çeşme sezona nasıl hazırlanıyor?

Turizme ve turizmciye üç yıldır çok büyük destek veriyoruz. Çeşme’nin sezonu deniz, kum ve güneşten oluşmuyor. Çeşme’de gastronomi turizmi, spor turizmi, yelken ve sörf yarışları oluyor. Dünyaca tanınmış ot festivalimiz var. Germiyan ekmek festivali, desteklediğimiz kültür turizmi var. On iki İyon kentinden bir tanesi olan kızıl kent Ildırımız var. 4200 yıllık kazı alanımız var. Kültür, spor ve festivallerin yanı sıra ekim ayında temilini atacağımız günübirlik termal kür merkezi projemiz var. Merkez sayesinde 1500-2000 tane otelimizin kışında çalışacağı hamam, fitness salonu iki kapalı, iki açık havuzdan oluşan sauna kafe ve restaurant ile 20 dönüme yayılmış tesis Ilıca’ya değer katacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Çeşme Projesi’ne bazı kesimler karşı çıkıyor. Görüşünüz nedir?

Çeşme’nin tabiatını ve değerlerini koruyarak, turizmine ve Çeşmelilere katkı koyacak projelerin arkasında olacağız. Tabi doğasını ve değerlerini bozmamak şartıyla. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile biz masadayız. Endişeleri Bakan Bey’e anlattık. Bize planları gösterecek, proje ile ilgili fikirlerimizi beyan edeceğiz. Ama kesinlikle Çeşme’nin doğasına, tabiatına ve ilçenin zarar görmesine göz yummayız.

Anket yaptırıyor musunuz?

Düzenli olarak anket yaptırıyorum. Seçildiğim günden bu tarafa oyum yüzde 14 arttı. Çeşme Belediye Başkanı kimdir? diye sorulduğunda “EKO”, yani Ekrem Oran diyenlerin cevabı yüzde 94. Zaten sokağa çıktığımda bunu görüyor ve hissediyorum. Çeşme ve yurttaşım için sürekli sokaktayım. Mesaime sokakta başlıyorum. Kahvede veya esnafın yanında çay içiyorum. Mahalleri tek tek dolaşıyorum. Makama gelip imzaları atıyor tekrar sokağa çıkıyorum. Sokağı yaşamazsanız ilçenin sorunlarını bilemezsiniz. Danışarak, Çeşmeliler ile birlikte ilçem için Çeşme’yi yönetmeye devam ediyoruz.

‘İKAMETİNİ AL GEL' ÇAĞRISI

48 bin 200 olan nüfusu 50 bine taşıyabilmek amacıyla “İkametini al gel” kampanyası başlatan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, herkesi birinci ikameti Çeşme’ye taşımaya davet etti. Çeşme’nin yaz aylarında nüfusu 1.5 milyonu aşıyor. Çeşme’de turizm sektörünü geliştirmeyi hedefleyen Çeşme Belediyesi, ilçe nüfusunu 50 binin üzerine çıkararak hizmet için gelirini de artırmayı hedefliyor. Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan vatandaşlara seslenen Başkan M. Ekrem Oran, “Çeşme’de yazlığı olan ve yılın birçok zamanı burada yaşamayı tercih eden vatandaşlarımızın ik ametlerini Çeşme’ye alarak kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz. Şu an 48 bin 200 nüfusumuz var. Nüfusu 50 binin üzerine çıkarsa, daha kaliteli hizmet verebileceğiz. Nüfusumuz arttığında personel kadromuzda daha kaliteli hizmet verebilecek sayıya ulaşacak. Ayrıca genel bütçe gelirlerimiz artacak ve ekonomik olarak daha da güçleneceğiz. El ele verelim nüfusumuzu artıralım.

7 ASIRLIK CAMİ AYAĞA KALDIRILIYOR

Türk denizcilik tarihinin en önemli isimlerinden Çaka Bey tarafından yaptırıldığı rivayet edilen ve büyük bölümü yok olan 700 yıllık tarihi cami, restorasyon ve güçlendirme çalışmaları sonrası yeniden ibadete açılacak. İlçenin yaklaşık 3 kilometre doğusundaki Çaka Bey Mahallesi Mağara mevkisinde yer alan ve deniz seviyesinden birkaç yüz metre yükseklikte engebeli bir arazi üzerine kurulan tarihi Çeşmeköy çevresindeki tepelerden Çeşme ve Ilıca koyları görülebiliyor. Çeşmeköy’ün ilçede bilinen en eski Türk yerleşimi olduğunu, İzmir Valiliği’nin desteğiyle restorasyon çalışması başlattıklarını aktaran Oran, şunları kaydetti: “Restorasyon projesi de bittiğinde ibadete açacağımız 700 yıllık bir Türk camisi olacak. Burada aynı zamanda bir köy var, eski türbe, hamam, evler ve mezarlık bunları da bir kampus. Burayı Türkiye turizmine kazandırmak istiyoruz. 700 yıl önce nasıl yaşandıysa o Türk köyünü hep beraber ayağa kaldıracağız.”