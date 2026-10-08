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Ordu’da çöp ev operasyonu: 6 saatte 20 kamyon atık çıkarıldı

Ordu’da çöp ev operasyonu: 6 saatte 20 kamyon atık çıkarıldı

8.10.2026 11:57:00
Güncellenme:
ANKA
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Ordu’da çöp ev operasyonu: 6 saatte 20 kamyon atık çıkarıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde çevreye yayılan kötü koku nedeniyle ihbar edilen evden 20 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı. Yalnız yaşayan 69 yaşındaki kişinin evinde yaklaşık 6 saat süren temizlik çalışmasının ardından bina ve çevresi dezenfekte edildi.
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde, çevreye kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine belediye ekiplerinin girdiği evden 20 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

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Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan bir evden kötü koku yayıldığı ihbarını alan Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi.

Yapılan incelemede, 69 yaşındaki A.Ü.’nün yalnız yaşadığı evin odalarında ve bahçesinde uzun süredir biriktirildiği belirlenen çok sayıda çöp ve atık malzeme bulunduğu tespit edildi.

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6 SAATTE 20 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle birlikte bölgeye sevk edildi.

Zabıta ve polis ekiplerinin eşliğinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, evin odalarında ve çevresinde biriken atıklar tahliye edildi.

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Yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından evden ve bahçesinden toplam 20 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

Temizliğin tamamlanmasının ardından ev ilaçlanarak dezenfekte edildi. Mahallede şikâyet konusu olan kötü kokunun da giderildiği bildirildi.

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BELEDİYE BAŞKANI TEPE’DEN KOMŞULARA ÇAĞRI

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, çevre ve halk sağlığını tehdit edebilecek durumlara karşı gerekli müdahalelerin yapıldığını belirtti.

Özellikle yalnız yaşayan ve desteğe ihtiyaç duyabilecek kişilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Tepe, şunları söyledi:

“Çevre ve halk sağlığını ilgilendiren her ihbarı titizlikle değerlendiriyor, ihtiyaç duyulan noktalarda ekiplerimizle hızlı şekilde müdahale ediyoruz. Bu tür durumlarda belediyelerimizin sorumluluğu kadar toplum olarak birbirimize karşı sorumluluğumuz da var. Özellikle yalnız yaşayan, desteğe ihtiyaç duyabilecek hemşehrilerimizi görmezden gelmeyelim. Komşularımızın, yakınlarımızın durumunu takip edelim; ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz bir durumda ilgili kurumlara haber verelim. Bazen zamanında yapılan küçük bir bildirim, hem bir vatandaşımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesini hem de çevresindeki insanların sağlığının korunmasını sağlayabilir. Daha duyarlı ve birbirini gözeten bir toplum olduğumuzda bu tür sorunlara çok daha erken müdahale edebiliriz”

İlgili Konular: #Ordu #kötü koku #Çöp ev

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