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Ordu’da engelli bireylerin kursları bu yıl açılmadı: ‘Yer yok’ dediler engelli kursunu kapattılar

Ordu’da engelli bireylerin kursları bu yıl açılmadı: ‘Yer yok’ dediler engelli kursunu kapattılar

7.10.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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Ordu’da engelli bireylerin kursları bu yıl açılmadı: ‘Yer yok’ dediler engelli kursunu kapattılar

Altınordu’da her yıl engelli bireylere yönelik düzenlenen el becerileri kurslarının bu yıl açılmaması ailelerin tepkisine neden oldu. Ortak basın açıklaması yapan aileler, görüştükleri Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Belediyesi ve Ordu Valiliği’nden henüz sonuç alamadıklarını söyledi.
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından her yıl engelli bireylere yönelik düzenlenen el becerileri kursları bu yıl açılmadı. halk eğitim merkezinin kursların düzenlenmemesine yer problemini gerekçe göstermesi, engelli bireylerin ailelerinin tepkisini çekti.

Ortak basın açıklaması yapan aileler, engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve el becerilerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıyan kursların devam etmesini istediklerini belirtti.

Aileler, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Belediyesi ve Ordu Valiliği ile görüştüklerini ancak şu ana kadar sonuç olarak alamadıklarını ifade etti. 

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