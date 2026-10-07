Ordu’da engelli bireylerin kursları bu yıl açılmadı: ‘Yer yok’ dediler engelli kursunu kapattılar

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından her yıl engelli bireylere yönelik düzenlenen el becerileri kursları bu yıl açılmadı. halk eğitim merkezinin kursların düzenlenmemesine yer problemini gerekçe göstermesi, engelli bireylerin ailelerinin tepkisini çekti.

Ortak basın açıklaması yapan aileler, engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve el becerilerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıyan kursların devam etmesini istediklerini belirtti.

Aileler, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Belediyesi ve Ordu Valiliği ile görüştüklerini ancak şu ana kadar sonuç olarak alamadıklarını ifade etti.