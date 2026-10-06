Ordu’da fındık üreticisinin çaresizliği: Kurutmak için Sivas’a kadar gittiler

Ordu’da aralıklarla süren şiddetli yağışlar fındık üreticisini çaresiz bıraktı. Güneş duasına bile çıkan üreticiler, fındığı kurutabilmek için kilometrelerce yol kat etti.

Sivas’a kadar giderek Kelkit Çayı kıyısına fındık seren üretici, düşük fiyatlara isyan ederken Ordu’nun yüksek kesimlerinde ise harmanlara serilen fındıklar bu kez don nedeniyle buz tuttu.

Üretici yaşadığı güçlüğü, “Fındık zaten para etmedi, ne olacak bizim halimiz bilmiyorum. Bu yaşta ben ne yapayım? Bağışlayacak bir yer olsa vereceğim. 160-170 liraya fındık olur mu? Yazık, gerçekten yazık” sözleriyle anlattı.