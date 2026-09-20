Ordu’da istismara uğradığı öne sürülen 5 yaşındaki E.D. için 21 bin imza toplandı: 'Adalet yerini bulsun'

Ordu’da 2024’te 5 yaşındaki E.D’nin, babası A.Y.D. tarafından cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin açılan dava sürüyor.

9 Ekim’de karar çıkması beklenirken, change.org üzerinden başlatılan imza kampanyası da 21 bini aştı. Cumhuriyet son gelişmeleri E.D’nin annesi Ö.B. ile konuştu.

Kızının henüz 4 buçuk yaşındayken istismara uğradığını öne süren anne Ö.B., adalet mücadelesinin 838 gündür sürdüğünü söyledi. Ö.B, “Kızım şimdi 7 yaşında. Çocukluğunun en güzel yıllarını yaşaması gerekirken yaşadığı travmanın ve devam eden yargılama sürecinin yükünü taşıyor” dedi.

‘AĞIR SINAV OLDU’

Yargılama sürecinde manevi olarak da ağır bir yıpranma yaşadıklarını ifade eden Ö.B, “Bir anne olarak kızımın yaşadıklarına tanıklık etmek, onun acısıyla baş etmeye çalışmak ve iyileşebilmesi için yanında olmak benim için son derece ağır bir sınav oldu. Uzayan yargılama süreci, belirsizlikler ve her duruşmayı beklerken yaşadığımız kaygı, bu yükü daha da derinleştirdi” diye konuştu.

Dosyada Çocuk İzlem Merkezi’nde alınan çocuk beyanı ile diğer delillerin bulunduğunu belirten Ö.B, Adli Tıp Kurumu’nun 13 Mart 2026 tarihli raporunda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini aktardı. Anne Ö.B, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında eylemlerin sabit olduğu kanaatine vardığını ve sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ettiğini söyledi.

Ö.B’nin altı ay önce change.org üzerinden başlattığı “Kızım 4 yaşındayken öz babası tarafından istismara uğradı, kızım için adalet!” başlıklı kampanyaya da destek büyüdü. Kampanyada 21 bin 576 imzaya ulaşıldı.

Anne Ö.B, “Bu imzalar, kızımın sesinin daha fazla insana ulaşmasını sağlayan dayanışmanın ve çocuklar için yükselen adalet talebinin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Karar duruşmasının 9 Ekim 2026 saat 09.00’da Ünye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceğini belirten Ö.B, kararın çocuk beyanları ve dosyadaki tüm deliller esas alınarak verilmesini istedi.

Ö.B, “İstismar faillerinin hak ettikleri cezaları almalarını sağlayan, benzer davalarda cezasızlığın önüne geçecek ve istismara uğrayan çocukların adalete olan güvenini güçlendirecek emsal bir karar olmasını istiyoruz. Verilecek kararın yalnızca kızım için değil, istismara uğrayan ve adalet bekleyen bütün çocuklar için de umut ve güven kaynağı olmasını istiyoruz” dedi.