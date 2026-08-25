Ordu'da korkunç olay: Uçurumdan yuvarlanan 2 kardeş hayatını kaybetti

Olay, Çamaş ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi Domşu Küme Evleri mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bahçeye giden Melehat Gümüş (60) ile kardeşi Fatma Gümüş’ten (65) haber alınamaması üzerine yakınları ve mahalle sakinleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Yapılan aramalar sonucunda iki kardeşin cansız bedenlerine dere içerisinde ulaşıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Melehat ve Fatma Gümüş’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk değerlendirmelere göre, iki kardeşin bahçede bulundukları sırada dengelerini kaybederek uçurumdan dere yatağına düşmüş olabileceği değerlendirildi. Kesin ölüm nedeninin yapılacak inceleme ve otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılığın çalışmalarının ardından kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.