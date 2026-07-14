Ordu'da maden projesi davasında bilirkişi raporu: Maden sahasında 18. yüzyıldan kalma 102 mezar tespit edildi

Ordu Kabadüz’deki Soğanözü Yaylası’nda yapılması planlanan madencilik faaliyetine karşı bölge halkı ve doğa savunucuları tarafından açılan iptal davasında bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.

Bilirkişi raporunda, bölgedeki madencilik projesi için daha önce verilmiş olan iznin hukuki ve teknik kriterlere uygun olmadığı yönünde çok net değerlendirmelere yer verildi.

Bilirkişi heyeti, projenin bölge coğrafyasına ve ekolojik yapısına vereceği zararları bilimsel verilerle ortaya koydu. Bu tespitler, projenin iptal edilmesini isteyen doğa savunucusu davacıların uzun süredir dile getirdiği iddiaları ve çevre kaygılarını tamamen destekleyen güçlü bir hukuki zemin oluşturdu.

Heyet, proje çevresinde yaptıkları incelemelerde yaklaşık 102 adet korunmuş mezar tespit etti. Geçmiş dönemlerde açılan yollar, taş kayıpları, çökmeler ve ne yazık ki yapılan kaçak kazılar nedeniyle yok olan mezarlar da hesaba katıldığında, alandaki özgün mezar sayısının 105 ile 110 civarında olabileceği rapor edildi. Raporda mezarların mimari özellikleri de detaylıca tanımlandı.

Mezarların tamamının doğu-batı yönünde düzenlendiği, baş taşlarının batıda, ayak taşlarının ise doğuda yer aldığı belirtildi. Yapılan kronolojik incelemede, mezarlığın büyük ihtimalle 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl özelliklerini taşıdığı kanaatine varıldı.