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Ordu'da patpat devrildi: Sürücünün eşi öldü

Ordu'da patpat devrildi: Sürücünün eşi öldü

10.08.2026 17:49:00
Güncellenme:
DHA
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Ordu'da patpat devrildi: Sürücünün eşi öldü

Patpat devrildi; sürücünün eşi öldü
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Ordu'nun Gölköy ilçesinde, ‘patpat’ olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada, sürücünün eşi Nursel Korkmaz Aydın (44) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Gölköy ilçesi Direkli Mahallesi Taşarası Küme Evleri’nde meydana geldi. Salih Aydın’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği patpat, fındık bahçesine yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, patpatta bulunan sürücünün eşi Nursel Korkmaz Aydın’ın (44) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Salih Aydın ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Nursel Korkmaz Aydın'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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