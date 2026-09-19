Ordu'da sondaj zehri meraya aktı iddiası

Ordu’nun Aybastı, Korgan ve Kabataş ilçelerinde altın arama amacıyla yürütülen sondaj çalışmalarında, çevre tahribatı ve usulsüz su tahliyesi iddiaları gündemde.
Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), sondaj çalışmalarında kimyasal içerikli suların denetimsiz biçimde meraya boşaltıldığını, bunun sonucunda üç ineğin zehirlenerek öldüğünü belirtti.
ORÇEV Yönetim Kurulu üyesi avukat Haluk Türkmen, konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ordu İl Müdürlüğü’ne başvurduklarını söyledi. Türkmen, kurumların sorumluluğu birbirine attığını savundu