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Ordu Şehir Hastanesi’nin maliyeti 25 kat arttı: Raporda 'riskli zemin' ayrıntısı

Ordu Şehir Hastanesi’nin maliyeti 25 kat arttı: Raporda 'riskli zemin' ayrıntısı

25.09.2026 10:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ordu Şehir Hastanesi’nin maliyeti 25 kat arttı: Raporda 'riskli zemin' ayrıntısı

2021’de 878,6 milyon TL maliyet öngörüsüyle temeli atılan Ordu Şehir Hastanesi’nin proje maliyeti 2026’da 23 milyar 46 milyon 700 bin TL’ye yükseldi. Yapım sürecine ilişkin denetim raporunda, hastane alanındaki heyelan riski, yeraltı suyunun yüzeye yakınlığı, yetersiz drenaj ve kazı çalışmalarının yol açtığı zemin hareketleri ile çatlaklara dikkat çekildi.
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2021 yılında temeli atılan ve başlangıçta 2023’te tamamlanması planlanan Ordu Şehir Hastanesi, yaklaşık üç yıllık gecikmenin ardından 19 Eylül 2026’da ilk hastasını kabul etti.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Projenin başlangıçta 878 milyon 629 bin TL olarak öngörülen maliyeti ise yapım sürecinde 23 milyar 46 milyon 700 bin TL’ye kadar yükseldi. Böylece proje maliyeti yaklaşık 25 katına çıktı.

Yapım sürecine ilişkin denetim raporu, hastane inşaatında karşılaşılan zemin sorunlarını ve bunların proje takvimine etkisini ortaya koydu.

ZEMİNDE ÇATLAKLAR VE KÜTLESEL HAREKETLER

Rapora göre hastane inşaatındaki hafriyat çalışmaları devam ederken proje alanının dışında başlatılan tünel kazılarının ardından hem hastane parselinde hem de çevresinde kütlesel zemin hareketleri, çatlaklar ve oturmalar gözlendi.

Ortaya çıkan sorunlar nedeniyle projede ilave çalışmalar yapılırken yükleniciye süre uzatımı verildi ve iş artışına gidildi.

EĞİM 75 DERECEYE KADAR ÇIKIYOR

Uzmanların gerçekleştirdiği zemin etütlerinde, hastanenin inşa edildiği alandaki stabilite sorunlarının birden fazla etkene bağlı olduğu belirtildi.

İnşaat alanında eğimin yer yer 75 dereceye kadar ulaştığı, zeminin üst bölümünün heyelana elverişli killi yapıdan, alt bölümünün ise ayrışmış ve kırıklı katmanlardan oluştuğu tespit edildi.

Raporda ayrıca yeraltı suyunun yüzeye yakın olduğu, yüzey ve yağmur sularının yeterince drene edilememesinin zemin direncini düşürdüğü kaydedildi.

TÜNEL KAZILARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda doğal koşulların yanı sıra inşaat sürecindeki müdahalelerin de zemin üzerindeki etkisi ele alındı. Hastane inşaatındaki derin ve kademeli kazılar sırasında destek önlemlerinin yetersiz kaldığı, bunun zemini daha hassas hale getirdiği belirtildi.

Şantiye sahasının yakınındaki tünel çalışmalarının başlamasının ardından ise çatlak ve oturmaların tespit edildiği, kazılardan kaynaklanan titreşimlerin heyelan hareketini hızlandırdığı ifade edildi.

Zemin koşulları nedeniyle ilk ihalede öngörülen heyelan önleyici tedbirlerin yetersiz kaldığı ve ilave projelendirme ihtiyacı ortaya çıktığı aktarıldı. İş artışları, mühendislik revizyonları ve süre uzatımlarının da projenin tamamlanma takvimine ve maliyetine yansıdığı belirtildi.

İlgili Konular: #Ordu #Şehir hastanesi

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