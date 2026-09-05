Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ordu'ya fındık toplamaya giden ailenin evinde patlama: Yaralılar var

Ordu'ya fındık toplamaya giden ailenin evinde patlama: Yaralılar var

5.09.2026 14:02:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Ordu'ya fındık toplamaya giden ailenin evinde patlama: Yaralılar var

Ünye ilçesindeki tek katlı bir evin mutfağında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında anne, baba ve 15 yaşındaki oğulları ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul’da yaşayan ve fındık toplamak amacıyla memleketleri Ordu’nun Ünye ilçesine gelen İlhan Kolcu, eşi Gülhanım Kolcu ve oğulları E.K. (15), bugün sabah saatlerinde Pelitliyatak Mahallesi Fındıklı Küme Evleri’ndeki evlerinde bahçeye gitmek için hazırlık yaptıkları sırada mutfakta patlama oldu.

Patlamayla birlikte evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Coğrafi şartlar ve mesafe nedeniyle uzun uğraşlar sonucu adrese ulaşan ekipler, yangını söndürdü. Ev kullanılmaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında ağır yaralanan Kolcu çifti ile oğulları, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar daha sonra, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Ordu #patlama #yaralı

İlgili Haberler

Edirne'de sanayi sitesinde patlama: 1'i ağır 2 yaralı!
Edirne'de sanayi sitesinde patlama: 1'i ağır 2 yaralı! Edirne'de sanayi sitesinde bir otomobil tamirhanesinde meydana gelen patlamada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.
Küçükçekmece'de evde deodorant kutusu patladı: 2'si çocuk 3 yaralı
Küçükçekmece'de evde deodorant kutusu patladı: 2'si çocuk 3 yaralı Küçükçekmece’de 4 katlı binanın giriş katındaki dairede, çocuğun elindeki deodorant kutusunun patlaması sonucu yangın çıktı. Alevlerin itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından yaralanan otizmli çocuk, kardeşi ve annesi hastaneye kaldırıldı.
Fabrikanın kumanda odasında patlama: İşçiler yaralandı!
Fabrikanın kumanda odasında patlama: İşçiler yaralandı! Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında kumanda odasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.