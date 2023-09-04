Ordu'da dehşet anları: Önce evini yaktı, sonra yaktığı odaya kendisini kilitledi!

Ordu’nun Ünye ilçesinde ailesiyle tartıştığı iddia edilen bir kişi önce evinin bir odasını yaktı, sonra aynı odaya kendisini kilitledi.

İHA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 07:49
Ordu'da dehşet anları: Önce evini yaktı, sonra yaktığı odaya kendisini kilitledi!
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Bayramca Mahallesi Goncagül 3. Sokak üzerinde, ailesiyle tartıştığı iddia edilen O. A. (36), bir anda evinin bir odasına kendisini kilitledi. Odasından içeri girilmemesini isteyen O.A. odayı yakmaya başladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ŞAHSIN BULUNDUĞU ODADAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Girdiği bunalım sonucu yanına kimseyi yaklaştırmayan O.A.’nın bulunduğu odadan dumanlar yükseldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri odaya bakan pencereye merdiven dayayarak hortumla su sıkmak için beklemeye başladı.

Diğer taraftan olabilecek bir yangının büyümesine karşı ekipler binanın içerisine yanan odaya müdahale etti.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olayın yaşandığı binaya Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve sivil ekipler gelerek binaya çıktı. Ekipler şahsın odasından çıkması için beklemeye başladı.

Kaldığı odayı ateşe veren şahsın iş arkadaşları da olay yerine gelerek kendisini ikna etmek için uzun uğraş verdi. Şahıs, yaklaşık 1 saatlik ikna çabası sonucu kapıyı açan O.A, polis ekipleri eşliğinde binadan çıktı.

Şahıs gerekli işlemlerinin yapılması için Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


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