Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Ordu'nun Aybastı ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.

AA
10 Nisan 2022 Pazar, 17:22
Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
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Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Toygar Mahallesi'nde Yusuf Yüksel, kendi arazisinde motorlu testereyle kestiği ağacın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yüksel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yüksel'in cenazesi, Aybastı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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