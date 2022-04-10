Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Ordu'nun Aybastı ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.
Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Toygar Mahallesi'nde Yusuf Yüksel, kendi arazisinde motorlu testereyle kestiği ağacın altında kaldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yüksel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yüksel'in cenazesi, Aybastı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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