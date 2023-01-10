Ordu'da öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Ordu'nun Gölköy ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan okul servis minibüsündeki 4 öğrenci yaralandı.
Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Aydoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kar yağışının etkili olduğu bölgede öğrencileri taşıyan H.Y. yönetimindeki okul servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle şarampole yuvarlandı.
Kazada minibüsteki 8 öğrenciden 4'ü yaralandı.
Yaralı öğrenciler, çağırılan ambulanslarla Gölköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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