Ordu'da öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan okul servis minibüsündeki 4 öğrenci yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 10.01.2023 - 11:56
Abone Ol google-news

Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Aydoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kar yağışının etkili olduğu bölgede öğrencileri taşıyan H.Y. yönetimindeki okul servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle şarampole yuvarlandı.

Kazada minibüsteki 8 öğrenciden 4'ü yaralandı.

Yaralı öğrenciler, çağırılan ambulanslarla Gölköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Ordu öğrenci servisi servis öğrenci

En Çok Okunan Haberler