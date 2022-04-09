'Ordu’da tarım arazisi kalmayacak, deniz kullanılmayacak'

09 Nisan 2022 Cumartesi, 14:01

Ordu Çevre Derneği, Ordu’nun Fatsa ilçesinde madencilik faaliyeti yürüten Altıntepe Madencilik şirketi, kapasite artırımı için ÇED sürecini başlattığını açıkladı. Dernekten yapılan açıklama şöyle:

“Ormanlar, tarım arazileri yok edildi; sular kirletildi. Fatsa ve Ünye halkı başta olmak üzere verdiğimiz mücadeleyi devam ettirerek kapasite artırımını engellemek için hukuksal ve meşru hakkımızı kullanacağız. Fatsa ilçemiz sınırları içerisinde Altıntepe Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan kapasite artışı projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulan ÇED projesinin değerlendirmesi 27 Nisan 2022 tarihinde İDK toplantısında gerçekleştirilecektir. Bu toplantıya dernek olarak katılacağız. Bu konuda Fatsa ve Ünye başta olmak üzere ilgili kuruluşlarla ortak mücadelemizi sürdüreceğiz.

Yeni ÇED alanı 393,54 hektar. Şu an kullanılan alandan büyük. Bu alanda da siyanür kullanıldığında artık önce Fatsa ve Ünye sonra da çevre ilçeler ve deniz kullanılmaz hale gelir. Biliyoruz ki, maden sahaları yalnızca buralar değil. Ünye, Aybastı, Korgan, Kumru, Akkuş, Gürgentepe, Ulubey, Kabadüz, Altınordu, Gölköy, Mesudiye ilçelerindeki alanlar da eklendiğinde Ordu’da orman ve tarım arazisi kalmayacak.

Maden olsun, HES ya da taş ocağı olsun herkes kendi toprağını korumaya çalışıyordu. Artık bu süreç tamamlandı. Fatsalı, Ünye’ye; Ulubeyli, Fatsa’ya; Korganlı, Ünye’ye sahip çıkmalı, birlikte hareket etmeli ki başarılı olunsun. Bizim köy de yok diye talan edilen yerlerdeki halkı yalnız bırakanlar yarın kendi toprakları talan edilişiyle karşı karşıya kalabilir. Zaman birlikteliği büyütme zamanı.”