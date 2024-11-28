Ordu’nun Korgan ilçesinde karda mahsur kalan yurttaş kurtarıldı

Yayınlanma: 28.11.2024 - 17:40

Güncelleme: 28.11.2024 - 17:40

Ordu’nun Korgan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan Vedat Pala (45), Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kurtarıldı.

Tokat’tan Ordu’ya gitmek için yola çıkan Vedat Pala, dün saat 16.00 sıralarında Çayırkent Yaylası’nda kardan kapanan yolda mahsur kaldı. Durumunu fark eden Pala, hemen Ordu Büyükşehir Belediyesi’ni arayarak yardım talebinde bulundu. Ekipler, bölgeye hızla sevk edilerek yolda meydana gelen kar birikintilerini temizledi ve Pala’ya ulaştı.





Ekiplerin yardımına ulaşan Vedat Pala, soğuk hava şartlarında kendisine gösterilen yardımdan dolayı Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Pala, "Tokat’ta çalışıyorum. Buradan Ordu’ya gelirken yolda mağdur oldum. Saat 16.00-16.30 gibi Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerini aradım. Arkadaşlar kısa süre içerisinde gelerek bu soğukta yardımcı oldular. Allah onlardan razı olsun" dedi.