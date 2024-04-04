Organize suç örgütüne operasyon: 4 şahıs tutuklandı
Adıyaman merkezli 2 ilde organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçların işlendiğine dair bilgi alarak harekete geçti.
Polis ekipleri organize suç örgütüne yönelik Adıyaman ve Mersin’de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyon çerçevesinde 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilen 8 şahıstan H.Y.B., M.A., E.A., M.A.Y., isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir sigara grubuna dev zam!
- CHP'li Recai Çakır mazbatasını alacak
- Özgür Çelik’ten Gaziosmanpaşa açıklaması
- İYİ Parti'de peş peşe istifalar
- İYİ Parti’de kazan kaynıyor!
- Mazbata Abdullah Zeydan’a verilecek
- 'Bu toprakların insanıysan...'
- İmamoğlu'ndan o ilçe için çağrı...
- Bursa’da ‘bankamatik memurlarına’ tazminat!
- Mazbata CHP'li adayın!