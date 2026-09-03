Örgüt üyeliğiyle suçlanan Kapki, reklam mecralarını iktidara ücretsiz kullandırdığını söyledi: 'İmamoğlu değil AKP’ye çalıştım'

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 53’ü tutuklu 414 sanıklı İBB davası, dün Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda 74. gününde devam etti.

Duruşmada ilk sözü eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın aldı. Kendisine suçlama konusu yapılan ihalelerde 2014 yılından beri aynı yöntemler kullanıldığını ve Sayıştay denetimlerinde herhangi bir sorun görülmediğini aktaran Taşkın, “İtirafçı sanıklardan Umut Şenol’un beni suçladığı metrobüs ihalesi 2022’de düzenlendi, o tarihte emekliydim. Eyüp Subaşı’nın hakkımdaki iddialarına gelince: bakıma muhtaç oğlunu ve eşini düşünerek böyle bir beyan vermiştir. Belirttiği tarihlerde ben Kültür AŞ’de değildim” diye konuştu.

Duruşmada daha sonra kürsüye reklamcı Murat Kapki geldi. Tahliye talebinde daha önce etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeleri geri çektiğini belirten Kapki, “Savcıların yönlendirmesiyle itirafçı oldum. Daha önce etkin pişmanlık kapsamında verdiğim ifadeleri geri çekiyorum” dedi.

Hakkındaki örgüt üyeliği suçlamasına da değinen Kapki, kendisine isnat edilen örgütün amaçlarından birinin Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanmasını sağlamak olduğunu belirterek bunun aksine 2018, 2019 ve 2024 seçimlerinde işlettiği reklam mecralarını AKP ve adaylarına seçim kampanyaları için ücretsiz kullandırdığını söyledi.

‘ÇOK YARDIMCI OLDUN’

2019 seçimlerinin ardından İstanbul’da asılan “Teşekkürler İstanbul” afişlerine de değinen Kapki, “Ben nasıl bir örgüt üyesiyim ki Ekrem İmamoğlu’na karşı savaşıyorum. 2019’da seçim kaybedildikten sonra ‘Teşekkürler İstanbul’ diye afişler asıldı. O benim panolarımdı. Ben CHP’li de değilim. En çok AKP yöneticileri bunu bilir” ifadelerini kullandı.

Kapki, seçim sonrasında AKP İstanbul İl Başkanlığı’na da davet edildiğini belirterek burada kendisine “Nasıl yardımcı olabiliriz sana? Sen bize çok yardımcı oldun” dendiğini aktardı.