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Orhangazi otoyolunda korkutan yangın: Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Orhangazi otoyolunda korkutan yangın: Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

26.08.2026 17:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Orhangazi otoyolunda korkutan yangın: Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda seyir halinde olan bir kamyonun lastiklerinde başlayan yangın, otoyol kenarındaki otluk alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Orhangaz ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda meydana geldi. İstanbul’dan Bursa’ya istikametine seyir halinde olan canlı hayvan nakil aracının sağ tarafından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın yakıt deposunun bulunduğu sağ tarafındaki lastiklerden başladığı öğrenilen yangın, otoyol kenarındaki otluk alana da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyon kasasının boş olduğu öğrenilirken, yangından etkilenen birinin olmadığı bildirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Bursa #Yangın