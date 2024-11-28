Orman muhafaza memuru, iş makinesi operatörünü vurdu

Bolu'da orman muhafaza memuru tabancasıyla oynarken, iş makinesiyle karla kaplı yolları açan iş makinesi operatörünü vurdu. Operatör hastaneye kaldırılırken, orman muhafaza memuru gözaltına alındı.

Orman muhafaza memuru, iş makinesi operatörünü vurdu
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 21:37

Olay, saat 16.00 sıralarında Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan Ayıkayası mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen orman muhafaza memuru, iddiaya göre, tabancasıyla oynarken, kardan kapanan yolları iş makinesiyle açan operatör E.D'yi vurdu. 

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan E.D., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Orman muhafaza memuru ise gözaltına alınıp, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Etiketler: #bolu #Memur

İlgili Haberler

Tekirdağ'da korkunç olay... Bıçak çeken oğlunu vurdu!

Tekirdağ'da korkunç olay... Bıçak çeken oğlunu vurdu!
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rade Krunic Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rade Krunic Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!
Siirt'i 'kar' vurdu... Kapanan yollar açıldı: 8 öğrenci kurtarıldı

Siirt'i 'kar' vurdu... Kapanan yollar açıldı: 8 öğrenci kurtarıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler