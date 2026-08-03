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Orman yagınlarından etkilenen illere 25 milyon liralık kaynak aktarıldı

Orman yagınlarından etkilenen illere 25 milyon liralık kaynak aktarıldı

3.08.2026 16:25:00
Güncellenme:
ANKA
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Orman yagınlarından etkilenen illere 25 milyon liralık kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarından etkilenen yurttaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 25 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.
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 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için 25 milyon lira tutarında kaynak aktarıldığını bildirdi.

Göktaş, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, illerimize 25 milyon lira tutarında kaynak aktardık. İllerimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla hane ziyaretlerimizi ve hasar tespit çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

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