Orman yangınına giden arazöz Zap Suyu'na uçtu: Yaralılar var

Hakkari-Çukurca kara yolunda feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Üzümcü köyü yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere bölgeye giden Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazöz , henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak Zap Suyu’na uçtu.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 personel, kaza yerinde ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çukurca ve Hakkari Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.