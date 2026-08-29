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Orman yangınına giden arazöz Zap Suyu'na uçtu: Yaralılar var

Orman yangınına giden arazöz Zap Suyu'na uçtu: Yaralılar var

29.08.2026 16:02:00
Güncellenme:
DHA
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Orman yangınına giden arazöz Zap Suyu'na uçtu: Yaralılar var

Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki orman yangınına müdahaleye giden Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazöz, Zap Suyu’na uçtu, içindeki 3 personel yaralandı.

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Hakkari-Çukurca kara yolunda feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Üzümcü köyü yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere bölgeye giden Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazöz , henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak Zap Suyu’na uçtu.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 personel, kaza yerinde ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çukurca ve Hakkari Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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