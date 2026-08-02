Orman yangınına giden OGM ekiplerinden tünel ücreti istendi, araçlar eski dağ yolunu kullanmak zorunda kaldı

Muğla’nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde günlerdir devam eden orman yangınlarına müdahale için yola çıkan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, Göcek Tüneli'nden geçişleri sırasında gişe engeline takıldı. Edinilen bilgiye göre; 27 Temmuz’da başlayan yangınlara müdahale etmek üzere bölgeye sevk edilen arazöz ve diğer söndürme araçlarından, devletin imkanlarıyla yapılan ancak özelleştirilen Göcek Tüneli'nden geçerken ücret talep edildi. Geçiş ücretini ödeyen araçlar tüneli kullanabilirken, ödeme yapamayan ekipler tünele alınmadı ve yangın bölgesine ulaşmak için kilometrelerce uzayan eski dağ yolunu kullanmak zorunda bırakıldı.

KURT: ''BU AHLAKSIZLIĞIN HESABINI SORACAĞIZ''

Ücret talebini doğruyan ve tutanak tuttuklarını ifade esen Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Kurt, “Türkiye’nin dört bir yanında ciğerlerimiz cayır cayır yanarken, orman işçilerimiz ve ekiplerimiz canları pahasına, uykusuz ve nefessiz alevlerle mücadele etmektedir. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesindeki kahramanlarımız, her bir saniyenin hayati önem taşıdığı bu felaket anında, yangın yerine bir damla daha fazla su yetiştirebilmek için zamana karşı amansız bir savaş vermektedir. Mütemadiyen paralı otoyol köprü ve tünellerden yangın ekiplerimizin araçlarımızın geçişinde para talep edildiği ödeme yapılmadan geçişe izin verilmedigi haberleri sendikamıza ulaşmış ve açıklamalar yapılmıştır. Son olarak Muğla Fethiye’de yaşanan ve sendikamıza ulaşan son haberler, ülkemizde kapitalist hırsın ve ahlaksızlığın hangi boyutlara ulaştığını kan donduran bir netlikle gözler önüne sermiştir” dedi.

“VATAN HAİNLİĞİ”

“Yangın kıyafetli işçiden tünel parası istemek kansızlık, vatan hainliğidir” diye devam eden Kurt, “Fethiye’de alevlerin ortasına dalmak üzere yola çıkan yangın söndürme arazözlerimiz ve ilk müdahale araçlarımız, tünel geçişinde durdurulmuştur. Üzerinde alevlerin isi, ceplerinde tek kuruş parası olmayan, sırtında yangın üniformasıyla can kurtarmaya koşan işçilerimizden "geçiş ücreti" talep edilmiştir! Para ödeyemedikleri gerekçesiyle tünelden geçişlerine izin verilmeyen ekiplerimiz, kilometrelerce uzayan, virajlı eski dağ yolunu kullanmaya zorlanmıştır.Her saniyenin bir ağacın, bir canlının, bir köylünün hayatı demek olduğu o kritik dakikalarda, bu devletin arazözünü ticari bir araç gibi gören zihniyet, ormanlarımızın küle dönmesine doğrudan ortak olmuştur. Bu halkın varını yoğunu, canını feda ettiği bir dönemde; Devletten garanti ödemeli ihaleleri kapıp, köprü ve tünel işleten o rantiye elitlerin takındığı bu tavır asla kabul edilemez” diye konuştu.

Sert açıklamalarını sürdüren Yusuf Kurt, “Yanan sadece ağaçlar değil; bu ülkenin vicdanı, bu şirketin ise insanlığıdır. Bu Ahlaksız Tutumun Hesabı Burunlarından Fitil Fitil Getirilecektir. Millet can derdindeyken, şirketlerin mal ve kâr derdine düşmesi bu ülkeye yapılmış en büyük ihanettir. Otobanlarda, tünellerde, köprülerde yangın araçlarından, ambulanslardan para talep eden bu sömürü düzenine karşı sessiz kalmayacağız . Sendika olarak, işçimizin hakkını da, küle dönen ormanlarımızın hesabını da bu arsız firmalardan yargı önünde ve meydanlarda soracağız. Halkımızı, ciğerlerimizi paraya tahvil etmeye çalışan bu rant çetelerine karşı susmayacağız, Devletin arazözüne barikat kuranlar, o barikatların altında kalacaktır” ifadelerini kullandı.

ÖZCAN: ''SANİYELERLE YARIŞAN ARAÇLARA ENGEL OLUNDU''

Uygulamaya sert tepki gösteren YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan, yaşananları "vahim bir eylem" olarak nitelendirdi. Yangına müdahale eden araçların geçiş üstünlüğüne dikkat çeken Özcan, “Ücreti ödeyen araçlar tünelden geçirilirken, ödeme yapamayan araçlar tünele alınmamış ve Göcek Tepelerini dolaşmaya mecbur bırakılmıştır. Bu uygulama yalnızca bir ayıp değil; insanların yaşamını, yerleşim yerlerini, ormanlarımızı ve doğadaki bütün canlıları doğrudan tehlikeye atan vahim bir eylemdir. Yaşananlar bütün yönleriyle soruşturulmalı ve sorumlular hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmalıdır. Yangına yetişmeye çalışan bir yangınla mücadele aracının o andaki konumu ambulanstan farksızdır. Saniyelerle yarışan bu araçların önüne gişe koymak, yangınla mücadelenin önüne engel koymaktır. Orman yangınlarıyla mücadelede ilk dakikalar hayati önemdedir” dedi.

"GERİDE KALAN KÜLÜN HESABINI KİM VERECEK?"

Orman yangınlarında ilk dakikaların hayati önem taşıdığını vurgulayan Özcan, gecikmenin bedeline dikkat çekerek, “Alevlere zamanında müdahale edilemediğinde küçük bir yangın kısa sürede büyümekte; ormanlarımız, köylerimiz, tarım alanlarımız ve yurttaşlarımızın yaşamı geri dönülmez biçimde zarar görmektedir. Şimdi açıkça soruyoruz: Orman araçlarının yangın alanına geç ulaşması nedeniyle o dakikalarda yanan her ağacın, zarar gören her canlının ve tehlikeye giren her insanın sorumluluğunu kim üstlenecektir? Ormanlarımız yanarken şirketin kasasını düşünenler, geride kalan külün hesabını da vermelidir” diye konuştu.

"SORUMLULAR HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILMALI"

Yaşanan krizin aynı zamanda afet yönetimi açısından bir zaafiyet olduğunu belirten Özcan, “Bu yaşananlar, aynı zamanda AKP iktidarının yangın ve afet gibi acil durumlara ilişkin hazırlıksızlığını ve yönetim zaafını açıkça ortaya koymaktadır. Acil müdahale araçlarının geçişini önceden ve koşulsuz biçimde güvence altına almayan bir düzen, kriz anında dakikaların gişelerde kaybedilmesine neden olmaktadır. Böylesi bir engelleme karşısında ilgili kamu kurumlarının derhal harekete geçmesi, olayın bütün yönleriyle soruşturulması ve sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin başlatılması gerekir. Acil görev yapan itfaiye ve diğer müdahale araçlarının bu tür geçişlerden koşulsuz ve ücretsiz yararlanması derhal güvence altına alınmalıdır” ifadelerini kullandı.