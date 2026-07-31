Orman yangınları 6 yılda 7 kat arttı! Prof. Dr. Erdoğan Atmış

İklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklar dünyanın dört bir yanında orman yangınlarını artırdı. Son yılların en sıcak yaz mevsimini geçiren Avrupa’da 435 bin hektar alan yandı. 2026 boyunca çıkan orman yangınlarında dünya genelinde yanan alan miktarı 6 milyon hektarı aştı.

Türkiye’de ise son açıklanan 2025 yılı verilerine göre orman yangınlarında 81 bin hektarı aşkın alan yandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın son açıklamasına göre, Muğla, Antalya, Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Kütahya’da son 24 saatte çıkan yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alındı. Devam eden yangınlarda ise çalışmalar sürüyor.

6 YILDA 49 BİN HEKTAR ORMAN YANDI!

Konuya ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuşan Ormancılık Politikası Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Atmış, artan orman yangınlarına rağmen etkin politika geliştirilmemesini eleştirdi.

Atmış, “2020’den sonra ülkedeki yangın rejimi değişti. Haziran ayında bile büyük yangınlar gördük. Kent yerleşimleri de yangınlardan etkilenmeye başladı. Yangınların sayısı da kaybettiğimiz ormanlık alanların miktarı da arttı. 2010-2019 arasında yılda ortalama 7 bin hektar ormanımız yanarken 2020-2026 arasında ortalama 49 bin hektara çıktı. Yanan alan miktarı 7 kat arttı. 2018 yılında yaşanan ekonomik kriz ve cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin ardından Orman Genel Müdürlüğü’nün bütçesi önemli ölçüde azaltıldı. Alınması gereken malzemeler alınamadı, çalıştılması gereken kadar personel çalıştırılmadı” dedi.

"ORMAN TEŞKİLATINDA LİYAKATSİZ KADROLAR VAR"

“Ormanlar devlet eliyle işgal ediliyor” diyen Atmış sözlerine şöyle devam etti: “2B kanunuyla (Artık orman olarak korunmasında kamu yararı bulunmadığı tespit edilmiş ve korunması gereken orman dışına çıkarılan alanlara ilişkin yasa) orman dışına çıkarılan yerelere yerleşimler, siteler yapıldı, kasabalar kuruldu. Orman içine giren yollar, tesisler var. Ormanlarda ormancılık dışı amaçlarla kurulan maden alanları, turizm tesisleri var. Milyonlarca insan ormanın içinde. Siz bu kadar faaliyeti orman içine sokarsanız yangınlar artar. Öte yandan Orman teşkilatında liyakatsiz ve yetersiz bir yapı var. Orman Genel Müdürlüğü Osmanlı zamanından beri var olan bir kurum. Şimdiki Genel Müdür tarihin rekorunu kırdı ve 9 yıldır görev yapıyor. Çok başarılıymış gibi hala görevde.”

ORMAN İŞÇİLERİ "KAHRAMAN" DEĞİL!

Ormancılığın bir organizasyon işi olduğunu söyleyen Atmış, doğru organize edilmeyen yangın süreçleri sonunda işçilerin hayatını kaybettiğini vurguladı: “İşçi sayısını arttırdıklarını söylüyorlar ancak o kadar yetersiz ki, işçiler yangına gittikleri zaman uyumadan, aç ve susuz çalışıyor. Bu organizasyon içinde bu lojistik bile yapılamıyor. Normalde 8 saat çalışıp vardiyalarını devrederek yakın bir yerde kurulmuş konteynerlere dinlenmeye gitmeleri gerekir. Ama bizim işçilerimiz ‘kahraman’ olduğu için yaralanıyor, yanıyor ve ölüyorlar. ‘Kahraman’ diyerek üstünü kapatıyoruz. Bu işçiler iyi koşullarda da çalışmıyor. Büyük bir kısmı mevsimlik işçi, kadrolu ve sözleşmeli değiller.”