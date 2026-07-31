Orman yangınları devam ediyor... Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ekiplere yurttaşlar da destek veriyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, saat 16.00 itibarıyla Türkiye genelinde devam eden beş yangın olduğunu açıkladı.

Bu yangınlardan Aydın Çine, Fethiye Üzümlü ve Balıkesir Susurluk yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

"5 ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR"

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son 3 günde 138’si orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. 213 yangın kontrol altına alındı. 5 orman yangını devam ediyor. Balıkesir Gömeç, Antalya Alanya, Mersin Gülnar, bu alanlardaki yangınlar, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın riski önümüzdeki haftaya sarkacak gibi duruyor. Hiçbir problem kalmayana kadar müdahalemiz devam edecek."