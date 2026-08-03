Orman yangınlarına karşı kıl keçisi önerisi

TÜRKIYE’NIN dört bir yanı, özellikle de Ege ve Akdeniz kıyıları bir kez daha şiddetli orman yangınlarıyla sarsılıyor. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Avrupa ülkelerinin geleneksel çobanlık faaliyetlerini yeniden canlandırarak keçi ve koyun sürülerini doğal bir yangın önleme aracı olarak kullanmaya başladığını söyledi. Türkiye’de ise tam tersi bir tablo olduğuna dikkat çeken Kaymakçı, “İlköğrenimden başlayarak insanlarımıza keçi, orman düşmanı olarak benimsetilmişti. Orman alanlarında yangınların çıkmasında ve azalmasında kıl keçilerinin doğrudan payı nesnel açıdan saptanmamış, asıl etmenler olan turistik yerler için ormanın tahrip edilmesi, golf sahaları yapmak üzere makilik ağaçların kesilmesi, tarla açmalar ve yaz yangınlarının payları araştırılması göz ardı edilmişti” dedi. Keçilerin ılıman iklim kuşağının doğal bir parçası olduğunu belirten Kaymakçı, keçilerin “sık makilik alanlarda koridor açarak yangın şeritleri oluşturduğunu ve orman tabanında dip temizleyici görevi yaptığını” ifade etti. Yörükler de desteklenmeli Ormanların gerçek koruyucularının göçer Yörükler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kaymakçı, acilen atılması gereken adımları şöyle açıkladı: “Orman içi ve kenarı köylülerin kooperatifler kanalıyla örgütlenmeli, ormanların işletilmesinde karar sahibi olmalılar. Keçi yetiştiricilerinin ekonomik, teknik ve sosyal açıdan desteklenmeli. Göçer Yörüklerin göç yollarının belirlenmesi, besleme ve sağlık hizmetlerinin karşılanması gerekiyor.”