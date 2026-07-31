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Orman yangınlarında son durum... Bakan Yumaklı'dan açıklama geldi

Orman yangınlarında son durum... Bakan Yumaklı'dan açıklama geldi

31.07.2026 11:35:00
Güncellenme:
AA
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Orman yangınlarında son durum... Bakan Yumaklı'dan açıklama geldi

Bakan İbrahim Yumaklı, Muğla/Fethiye yangınının tamamen, Balıkesir/Gömeç, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

"FETHİYE YANGINI TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI"

Yumaklı, devam eden ve kontrol altına alınan yangınlara ilişkin şunları kaydetti:

"Sahada yürüttüğümüz özverili ve etkin mücadeleler neticesinde, Muğla/Fethiye yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Balıkesir/Gömeç, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları da büyük ölçüde kontrol altında. Aydın/Çine'de devam eden yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam edecek."

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