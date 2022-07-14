Orman yolu yapımında EYP patladı: 13 yaşındaki Yakup öldü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman yolu yapımı sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, olay yerinde bulunan Yakup Serçe (13) öldü, akrabası S.S. (17) ise yaralandı. Serçe’nin, taşeron firmanın sahibinin oğlu olduğu belirtildi.
Gazipaşa'ya bağlı Akoluk Mahallesi'nde, 14 Temmuz Perşembe saat 12.00 sıralarında Dere Kışla mevkisinde orman yolu açılması işini yapan taşeron firmanın çalışanları, güzergah üzerindeki kayayı el yapımı patlayıcı kullanarak kaldırmak istedi.
ŞİRKET SAHİBİNİN OĞLUYDU
Hazırlanan patlayıcının infilak etmesi sonucu olay yerinde bulunan ve şirket sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Yakup Serçe ile akrabası S.S. yaralandı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralılardan Yakup Serçe hayatını kaybetti, S.S.'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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