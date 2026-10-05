Ormanda ölü bulunmuştu: Balistik inceleme çift cinayetiyle bağlantısını ortaya çıkardı

Olay, 26 Eylül’de Yunusemre ilçesine bağlı Bağyolu Mahallesi’nde meydana geldi. Sanayide oto kaporta dükkanı işleten İsa Acar ile eşi Mümire Acar’dan haber alamayan yakınları, kontrol etmek için çiftin evine gitti.

Saat 14.00 sıralarında eve giren yakınları, çifti kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde İsa ve Mümire Acar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk incelemede çiftin tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken, jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

AYNI GÜN ORMANLIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, aynı gün Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki ormanlık alanda başından tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

Yapılan incelemede yaşamını yitiren kişinin İlhan Ağlamazlar olduğu belirlendi. Ağlamazlar’ın ölümünün intihar olduğu değerlendirildi.

BALİSTİK RAPORU SİLAHI EŞLEŞTİRDİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ağlamazlar’ın yanında bulunan tabancayı kriminal incelemeye gönderdi.

İzmir Kriminal Laboratuvarı tarafından hazırlanan balistik inceleme raporunda, söz konusu tabancanın İsa ve Mümire Acar’ın öldürülmesinde kullanılan silahla aynı olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında, Acar çiftinin Ağlamazlar tarafından öldürüldüğü, Ağlamazlar’ın daha sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi.

Olayın taraflar arasındaki alacak meselesinden kaynaklandığı bildirildi.