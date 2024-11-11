Ormanlık alanlara giriş yasağı kaldırıldı

Yayınlanma: 11.11.2024 - 15:13

Güncelleme: 11.11.2024 - 15:13

Şanlıurfa Valiliği 24 Haziran 2024 tarihinde aldığı bir kararla ormanlık alanlara giriş ve çıkışları yasakladı. Valilik 5 ay aradan sonra aldığı yeni bir kararlar giriş ve çıkışlara izin verildiğini duyurdu.

Valiliğin açıklamasında, “ 24.06.2024 tarihli ve 137744 sayılı ’Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması Hakkında Valilik Kararı’ konulu yasaklama kararımızın 1. maddesinde yer alan "Şanlıurfa ili sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 24 Haziran 2024 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır" hükmü 08.11.2024 tarihi itibariyle sona ermiştir” denildi.