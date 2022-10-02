Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde bugün akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise yarın gece saatlerinden itibaren zaman zaman çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışların, bölgenin batısında gece ve sabah saatlerinde, doğusunda öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
??Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 2, 2022
Orta ve Doğu Karadeniz Kıyı Kesiminde Beklenen Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!@AFADBaskanlik @TCSamsunValilik @TCOrduValiligi @TC_giresun @TrabzonValilik @RizeVali @artvinvaliligi pic.twitter.com/uyDPaDppYK
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