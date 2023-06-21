Ortalık savaş alanına döndü... Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Siirt’te iki otomobilin çarpıştığı kazada Muhammed Sevinç (12) hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 21.06.2023 - 07:23
Ortalık savaş alanına döndü... Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Feci kaza, gece saatlerinde Kooperatif Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. yönetimindeki 34 EJ 1987 plakalı otomobil, çevre yolundaki kavşakta V.S. yönetimindeki 06 S 5757 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle V.S.’nin kullandığı otomobil kaldırıma çıkarak takla attı. Kazada otomobildeki sürücünün oğlu Muhammed Sevinç ile N.S., A.S., V.S. ve diğer otomobilin sürücüsü A.A. yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki diğer hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Kazada ağır yaralanan Muhammed Sevinç, doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Sevinç’in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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