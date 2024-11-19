Ortaokulda öğrencinin parmağı sıraya sıkıştı, itfaiye kurtardı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde parmağı okul sırasındaki deliğe sıkışan öğrenci, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Mersin'de Ersoy Ortaokulu'nda eğitim gören A.T.'nin parmağı okul sırasındaki deliğe sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışmasıyla çocuğun parmağı sıkıştığı yerden çıkarıldı.
A.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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