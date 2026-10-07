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Oscar ödüllü efsane oyuncu Eva Marie Saint 102 yaşında hayatını kaybetti

Oscar ödüllü efsane oyuncu Eva Marie Saint 102 yaşında hayatını kaybetti

7.10.2026 13:03:00
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Haber Merkezi
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Oscar ödüllü efsane oyuncu Eva Marie Saint 102 yaşında hayatını kaybetti

'On the Waterfront' ve 'North by Northwest' gibi unutulmaz yapımlarla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Eva Marie Saint, 102 yaşında Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdi. Sanatçının ölüm haberini halkla ilişkiler sorumlusu Jeff Sanderson duyurdu.
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'On the Waterfront' ve 'North by Northwest' gibi filmleriyle hafızalarda yer edinen Oscar ödüllü Eva Marie Saint, 102 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi, sanatçının halkla ilişkiler sorumlusu Jeff Sanderson tarafından duyuruldu. Saint'in ABD'nin Los Angeles şehrindeki evinde son nefesini verdiği öğrenildi.

İLK FİLMİYLE OSCAR'A UZANDI

Saint, rol aldığı ilk filmiyle Oscar'a uzanmıştı. 1954 yapımı 'On the Waterfront' filminde Marlon Brando'nun karşısında Edie Doyle karakterini canlandırmış, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Saint, 'People Like Us' dizisindeki performansıyla da Emmy ödülü almıştı.

ZENGİN BİR SİNEMA KARİYERİ BIRAKTI

Saint'in rol aldığı yapımlar arasında 'Exodus', 'A Hatful of Rain', 'Ruslar Geliyor' (The Russians Are Coming the Russians Are Coming) gibi birçok film yer alıyor. Sinema kariyerine başlamadan önce televizyon ve tiyatroda çalışan Saint, yıllar sonra, 'Because of Winn-Dixie' ve 'Superman Returns' filmlerindeki yardımcı rolleriyle yeni izleyicilere ulaşmaya devam etti.

Yönetmen Jeffrey Hayden ile 2016'daki ölümüne kadar 65 yıl evli kalan sanatçının iki çocuğu, dört torunu ve iki torun çocuğu bulunuyor.

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