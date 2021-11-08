OSİAD Başkanı Ekinci: Enerji zammı rekabet gücümüzü kırar

08 Kasım 2021 Pazartesi, 10:14

Geçtiğimiz günlerde doğal gaza sanayi için yüzde 48,40, elektrik üretim santralleri için yüzde 46,82 oranında zam yapıldı. Konutlarda ise tarife değişmedi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada "artan maliyetler" zamların gerekçesi olarak gösterildi.

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Ekinci, doğal gaz ve elektriğe yapılan son zamların işletmeleri zorladığını ifade ederek, "Son elektrik ve doğal gaz zamları, pandemi döneminde Türkiye’nin lojistik ve tedarikte yakaladığı avantaja gölge düşürüyor. " dedi.

"ALIM GÜCÜMÜZ AZALDI"

Ekinci, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 70-80’lerde olduğunu, Türkiye’de KOBİ’lerin, ithalata dayalı fason üretim yaptığını ve dolayısıyla keresteden demire, camdan elyafa kadar pek çok hammaddeyi ithal ettiğini söyledi. Döviz kurlarındaki oynaklığın ara malı temininde ithalata bağımlı sanayicinin işini zorlaştırdığını, dolayısıyla kurdaki istikrar ve öngörülebilirliğin mutlaka sağlanması gerektiğini ifade eden Ekinci, KOBİ’lerin sattığı malı yerine koyamadığını, ayrıca dövizdeki hareketlilik nedeniyle de önünü göremediğini anlattı.

Türkiye’nin pandemi döneminde tedarik üssü haline geldiğini ayrıca lojistik sektöründe de önemli bir avantaj elde ettiğini dile getiren Ekinci, bu fırsatın, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamlarla heba edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ekinci, “Emtia fiyatları dünyada da Türkiye’de de artıyor. Hakeza enerji fiyatları da yükselişe geçti. Aslında şu anda Türkiye’deki ham madde fiyatları dünyadaki seviyenin çok altında bulunuyor. Türkiye, bazı ürünlerde ÖTV’yi bile almayarak fiyatları aşağıda tutma çabasını da gösteriyor. Ancak Türk lirası değer kaybettiğinden dolayı bizim alım gücümüz azaldı” dedi.

"İŞLETMELER ZOR DURUMDA"

KOBİ’lerin maliyet unsurları arasında birinci sırada işçiliğin, ikinci sırada ise enerjinin geldiğini ifade eden Ekinci, doğal gaza ve elektriğe yapılan son zamların işletmeleri zorladığına dikkat çekti. Ekinci, şöyle devam etti:

“Yerli sanayicinin girdi maliyetlerinin büyük bölümünü enerji oluşturuyor. Enerji fiyatlarına bu kadar zam yapılması sürdürülebilir değil. Bu zamlar, zaman içerisinde nihai ürüne de yansıyacaktır. Bu da en büyük rakipleri Uzak doğu ülkeleri olan KOBİ’lerin rekabet direncini kıracaktır. Pandemiden çıkışla birlikte imalat sanayi büyürken, enerjiye gelen bu zamlar, büyümeyi ve uluslararası pazarlardaki gücünü zayıflatıcı bir etki yaratacaktır. ”