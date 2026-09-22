Galatasaray'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldızı Victor Osimhen'den sevindiren haber geldi. Peki, Osimhen ne zaman sahaya dönecek? Osimhen'in sakatlığında son durum...

OSİMHEN NE ZAMAN SAHAYA DÖNECEK?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın Başakşehir'le deplasmanda oynadığı maçın 33. dakikasında sakatlanan Victor Osimhen'in tedavi süreci devam ediyor.

Yıldız golcü sakatlığından dolayı Süper Lig'de Kocaelispor ve Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting maçlarını kaçırmıştı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Osimhen'den sarı-kırmızılı takıma müjdeli haber geldi.

Osimhen'in yapılan kontroller sonucunda tedavi sürecinin olumlu ilerlediği ve takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Yıldız golcünün milli ara dönüşünde Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında formasına kavuşacağı belirtildi. Süper Lig'de Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maç 9 Ekim'de oynanacak.