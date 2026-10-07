Fon soruşturmasında 20 milyar TL’lik kazançla bağlantılı olduğu öne sürülen Osman Arıkan Nacar'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Osman Arıkan Nacar kimdir? Osman Arıkan Nacar ne iş yapıyor?

OSMAN ARIKAN NACAR KİMDİR?

18 Ocak 1977'de Adana'da doğan Osman Arıkan Nacar, Gaziantep Fen Lisesinde eğitim gördü. Nacar, 2001 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2002-2008 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisasını tamamladı.

OSMAN ARIKAN NACAR NE İŞ YAPIYOR?

Uzmanlık döneminin ardından Kaliforniya San Francisco Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak da çalışan Nacar, daha sonra sağlık bürokrasisine geçti.

Nacar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı gibi görevler bulunan Nacar, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi.

Nacar, 2018 yılında milletvekili adaylığı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinden istifa etti.

2015 genel seçimleri öncesinde AKP’den milletvekili aday adayı olan Nacar, aday listesine giremedi. Daha sonra yeniden bürokrasiye döndü.

2018'deki 24 Haziran seçimleri öncesinde ise bir kez daha milletvekili aday adaylığı için başvurdu. Ancak ikinci başvurusunda da milletvekili listesine alınmadı.

Nacar'ın son dönemde yeniden gündeme gelmesinin temel nedenlerinden biri E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ'deki ortaklığı. Nacar, Ali Göl ve İsmet Köksal ile birlikte şirketin önemli ortakları arasında yer alıyor. Ağustos 2026’da şirketin yüzde 63.85 oranındaki payının devralınması sonrasında üç ortağın şirkette yüzde 21.28'er pay sahibi olduğu aktarıldı.

Son günlerde ise adı, sermaye piyasası ve fon soruşturmasına ilişkin haberlerde yer alıyor.

KARDEŞİ ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

Nacar'ın kardeşi Halil Nacar ise Adana İl Sağlık Müdürü olarak görev yapıyor. Halil Nacar, Yüreğir'de belediye başkan adayı gösterilmiş ancak seçimi kazanamayınca İl Sağlık Müdürlüğü görevine dönmüştü.