Osman Baydemir'in sözleri yargıya taşındı

06 Kasım 2021 Cumartesi, 13:56

Paris Kürt Enstitüsü'nde konuşan HDP'li eski milletvekili Osman Baydemir; Siirt'te, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Burası Kürdistan" diyen Cemil Taşkesen hakkında açıklamalarda bulundu. Baydemir, "Türkiye’nin en güçlü muhalefeti Meral hanımdır ama Kürdistan’ı tanımıyor. Daha Meral hanım iktidar olmadan ona ‘burası Kürdistan’dır’ diyen kişi gözaltına alınıyor. İktidar olursa Kürtlerin başına ne getirecek? Orası Kürdistan’dır. Kürdistan bin yaşasın! İşgalciler bilmelidir ki şu an üzerinde misafir oldukları yeri ya Kürdistan olarak kabul edecekler ya da gelecekte Kürdistan’a komşu olacaklar" ifadelerini kullandı.

Eğitim-İş Tire Temsilciliği, Baydemir'in bu sözlerini yargıya taşıdı. Başvuru dilekçesinde Baydemir'in, "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "suçu ve suçluyu övmek" suçlarını işlediği belirtilirken, ayrıca bir suç duyurusu da "Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna muhalefet" maddesinden yapıldı.

Tire Adliyesi'ndeki suç duyurusunun ardından açıklamalarda bulunan Eğitim-İş Tire Temsilcisi Özgür Anafartalar, "Eski bir belediye başkanı ve eski bir milletvekili olan Osman Baydemir yıllardır ülkemizin bir bölümünü diğer bir bölümünden ayırmak için and içmiştir. Tescilli Atatürk ve Cumhuriyet düşmanıdır" şeklinde konuştu. "Ülkemizin adını, sınırlarını, bayrağını, kurucusunu, tartışmayız; tartışılmasına izin vermeyiz" ifadelerini kullanan Anafartalar, "Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir" dedi.