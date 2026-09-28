AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'fon' krizi öncesinde hisse satışı yapıp devasa kazanç elde etmesini sağlayan şirketin yöneticilerinden İskender Balcı görevini bıraktı. Balcı'nın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olduğu biliniyor. Peki, Osman Çelik kimdir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik kaç yaşında, nereli?

OSMAN ÇELİK KİMDİR?

1964 yılında Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde dünyaya gelen Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu.

Meslek hayatına 1986 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü’nde ekonomist olarak başlayan Çelik, daha sonra finans sektöründe farklı kurumlarda görev yaptı. 1988-1995 yılları arasında Faisal Finans Kurumunda Uzman ve Baş Uzman, 1995-1999 yılları arasında ise İhlas Finans Kurumunda Proje ve Pazarlama Müdürü olarak çalıştı.

Çelik, 2000-2005 yılları arasında Anadolu Finans Kurumunda Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2006-2015 döneminde Türkiye Finans Katılım Bankasında Krediler ve Ticari Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı ve Haziran 2015'te bankanın Genel Müdürü oldu.

2016 yılında kamu görevine geçen Çelik, 29 Haziran 2016'da Hazine Müsteşarı olarak atandı. Hazine Müsteşarlığı görevini 28 Mart 2022'ye kadar sürdürdü.

Bu dönemde İslam Kalkınma Bankası İcra Kurulu Üyeliği ve G-20 Türkiye Sherpası görevlerinin yanı sıra çeşitli uluslararası finans kuruluşlarında guvernörlük ve kurul üyelikleri üstlendi.

2017-2021 yılları arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Çelik, Ekim 2018'den itibaren Vakıf Katılım Bankasında Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. 25 Mart 2022'de ise Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Osman Çelik, 21 Haziran 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atandı ve resmi biyografisine göre halen bu görevini sürdürüyor.

İSKENDER BALCI KİMDİR?

İskender Balcı'nın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadır. Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı’nın, şirket üzerindeki SPK incelemeleri ve kriz patlak vermeden hemen önce Özata Denizcilik Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini ortaya çıkardı.