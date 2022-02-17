Osman Zeki Oral anısına ‘Bellekteki İzler’ sergisi
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği ile Karadeniz Ereğli Belediyesi işbirliğinde Sanatçı Osman Zeki Oral anısına düzenlenecek “Bellekteki İzler” sergisinde 101 sanatçının 104 eseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Karadeniz Ereğli Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 19 Şubat’ta açılacak olan “Bellekteki İzler” sergisine ev sahipliği yapacak.
101 sanatçının 104 eserinden oluşan sergi, bir ay boyunca sanatseverlerce ziyaret edilebilecek. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği ile Karadeniz Ereğli Belediyesi’nin işbirliğiyle açılan sergi, Ereğlili Sanatçı Osman Zeki Oral anısına gerçekleştirecek.
19 Şubat, saat 14.00’te yapılacak açılış töreninin ardından AKM Nikah Salonu’nda “Anılarda Osman Zeki Oral” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek. Oral’ın yakınları, sanatçı arkadaşları anılarını anlatacak. Sanatçının yaşamına ilişkin kısa film gösterimi de yapılacak.
Etkinliğe ilişkin konuşan Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “Kıymetli sanatçıları Ereğlimizde ağırlamaktan sevinç duyacağız. Sadece Ereğli halkını değil, çevre il ve ilçeleri de buraya davet ediyoruz” dedi.
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