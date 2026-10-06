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Osmaniye’de 13 yaşındaki Alican kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Osmaniye’de 13 yaşındaki Alican kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

6.10.2026 09:57:00
Güncellenme:
DHA
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Osmaniye’de 13 yaşındaki Alican kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 8’inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Alican Başdoğan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Başdoğan’ın ölümü ailesi, yakınları, öğretmenleri ve arkadaşlarını üzüntüye boğdu.
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Olay, dün sabah saatlerinde Kadirli ilçesinde meydana geldi. Şehit Harun Saltalı Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Alican Başdoğan’ın yatağında hareketsiz yattığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

SAĞLIK EKİPLERİ EVE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, 13 yaşındaki Alican Başdoğan’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Başdoğan’ın cenazesi, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

ÖĞRETMENLERİ VE ARKADAŞLARI YASA BOĞULDU

Alican’ın genç yaşta yaşamını yitirmesi ailesi ve yakınlarının yanı sıra okulundaki öğretmenleri ve arkadaşları arasında da büyük üzüntüye neden oldu.

Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Şekeroğlu, okul idaresi ve öğretmenlerle birlikte aileyi ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

İlgili Konular: #osmaniye #kalp krizi #çocuk ölümü

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