Osmaniye’de 13 yaşındaki Alican kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Olay, dün sabah saatlerinde Kadirli ilçesinde meydana geldi. Şehit Harun Saltalı Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Alican Başdoğan’ın yatağında hareketsiz yattığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

SAĞLIK EKİPLERİ EVE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, 13 yaşındaki Alican Başdoğan’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Başdoğan’ın cenazesi, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

ÖĞRETMENLERİ VE ARKADAŞLARI YASA BOĞULDU

Alican’ın genç yaşta yaşamını yitirmesi ailesi ve yakınlarının yanı sıra okulundaki öğretmenleri ve arkadaşları arasında da büyük üzüntüye neden oldu.

Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Şekeroğlu, okul idaresi ve öğretmenlerle birlikte aileyi ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.