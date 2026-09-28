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Osmaniye'de öğretmenin okul bahçesinde öldürülmesi: 2 müfettiş görevlendirildi, eğitime 2 gün ara verildi

Osmaniye'de öğretmenin okul bahçesinde öldürülmesi: 2 müfettiş görevlendirildi, eğitime 2 gün ara verildi

28.09.2026 15:04:00
Güncellenme:
ANKA
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Osmaniye'de öğretmenin okul bahçesinde öldürülmesi: 2 müfettiş görevlendirildi, eğitime 2 gün ara verildi

Milli Eğitim Bakanlığı, Osmaniye Çardak köyündeki okulda görev yapan öğretmenin, okul bahçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine, bir bakan yardımcısı ile iki genel müdürün Osmaniye'ye hareket ettiğini, olayla ilgili iki Bakanlık müfettişi görevlendirildiğini bildirdi. Okulda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verildi.
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Milli Eğitim Bakanlığı, Osmaniye ili Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili'nin, okul bahçesinde yeğeni olduğu öğrenilen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan elim hadise, eğitim camiamız başta olmak üzere milletimizi derinden üzmüştür. Menfur saldırıya ilişkin olarak olay anında okulda biri silahlı olmak üzere iki güvenlik personelinin bulunduğu, 'şizofreni' tanısı bulunan 41 yaşındaki şahsın okul bahçesine girdiği bilgisi alınmıştır.

"KONUYLA İLGİLİ KAPSAMLI BİR TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR"

Saldırı, bahçede kameriyelerin olduğu alanda ve öğrenciler dersteyken gerçekleşmiştir. Olayın akabinde güvenlik personeli, olaya derhal müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirmiş olup şahıs, emniyet birimlerince gözaltına alınmıştır. Menfur saldırının ilk anlarından itibaren Bakanlık birimlerimiz, emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları gerekli önlemleri almış, konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır.

Konu, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Olayın hemen ardından bir bakan yardımcımız ile iki genel müdürümüz, çalışmaları koordine etmek üzere Osmaniye’ye hareket etmiştir. Ayrıca iki Bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve Osmaniye iline yönlendirilmiştir.

"EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE BUGÜN VE YARIN ARA VERİLMİŞTİR"

Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz, sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır. Adı geçen okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın (28-29 Eylül 2026) ara verilmiştir. Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimize Allah’tan rahmet; yakınları, maarif ailemiz ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz."

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