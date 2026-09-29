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Osmaniye'de okulda saldırıya uğrayan öğretmen Mehmet Bilgili son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye'de okulda saldırıya uğrayan öğretmen Mehmet Bilgili son yolculuğuna uğurlandı

29.09.2026 14:30:00
Güncellenme:
ANKA
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Osmaniye'de okulda saldırıya uğrayan öğretmen Mehmet Bilgili son yolculuğuna uğurlandı

Görev yaptığı Osmaniye Merkez Çardak Köyü Farabi Anadolu Lisesi'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili son yolculuğuna uğurlandı.

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Osmaniye Merkez Çardak Köyü Farabi Anadolu Lisesi'nde görev yaptığı sırada uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili için Cebelibereket Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

AİLESİ, ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER UĞURLADI

Cenaze törenine Bilgili'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

ASRİ MEZARLIK'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Bilgili'nin naaşı Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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