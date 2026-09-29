Osmaniye'de okulda saldırıya uğrayan öğretmen Mehmet Bilgili son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye Merkez Çardak Köyü Farabi Anadolu Lisesi'nde görev yaptığı sırada uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili için Cebelibereket Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
AİLESİ, ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER UĞURLADI
Cenaze törenine Bilgili'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
ASRİ MEZARLIK'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Bilgili'nin naaşı Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.