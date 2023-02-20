Osmaniye'de 352 bina acil yıkılacak
Osmaniye’de depremler sonrası 60 bin 501 binada yapılan hasar tespit çalışmasında 352 binanın acil yıkılmasına karar verildi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 04.17’de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ’da büyük yıkıma yol açtı.
Osmaniye’de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar 60 bin 501 bina kontrol edildi. Bu binalardan 38 bin 501’i hasarsız, 3 bin 311’i ağır hasarlı, 12 bin 389’u az hasarlı ve 352 bina ile ilgili ise acil yıkım kararı verildi. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımları ise iş makineleri ile kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.
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