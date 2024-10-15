Osmaniye’de akrabalar arasında 'arazi' kavgası: 9 yaralı
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Düziçi ilçesi Yazlamazlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre akraba arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köy sakinlerinin ve jandarma ekiplerinin araya girmesiyle kavga yatıştırıldı.
Kavgada yaralanan 9 kişi Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavganın ardından hastanelerin önünde ve köyde güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #osmaniye
En Çok Okunan Haberler
-
- Kürsüden Abdullah Öcalan'a çağrı!
- İmamoğlu biraz Yavaş!
- Nevzat'ın Narin ile son görüntüsü ortaya çıktı
- 'Kredi kartı vergisi' yeniden değerlendirilecek
- Erdoğan'dan kabine sonrası 'Anayasa' mesajı
- Kayıp Rojin'den 18 gün sonra acı haber
- Bizim Çocuklar İzlanda'dan 3 puanla dönüyor!
- Kadın öğretmenlere 'giyim dersi' verilecek
- 'Türkiye'nin en önemli sorunu' anketinde tek cevap!
- 'Parça parça edilip, surlardan aşağı atılırsın'