Osmaniye'de durdurulan TIR'da 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Osmaniye'de durdurulan TIR'ın dorsesinde bulunan çadırın içinde 12 kilo skunk maddesi ele geçirildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde E90 otoyolunda seyir halinde olan TIR'ı dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu.
TIR'da yapılan aramada dorse kısmında bulunan çadırın içerisine gizlenmiş 12 kilo skunk maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili S.O., A.G. ve H.G. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
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