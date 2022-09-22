Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde hurda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Olay, Toprakkale ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste hurdalarının depolandığı alanda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine tesise çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makinelerinin yardımıyla hurda yığınları yangın bölgesinden uzaklaştırılmaya çalışılırken itfaiye ekiplerinin de yangına müdahalesi devam ediyor.
Bölgede sağlık ekipleri de hazır durumda bekletilirken yangın nedeniyle çıkan yoğun duman gökyüzünü kapladı.
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