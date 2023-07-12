Osmaniye'de orman yangını... Ekipler müdahale ediyor!
Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyü Dinikar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyü Dinikar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğünün çok sayıda arazözü sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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